「就想秀我的身材」應采兒比基尼前凸後翹好辣

應采兒曬比基尼照，前凸後翹好身材超辣。（圖／取材自應采兒微博）

女星應采兒2010年和大16歲的陳小春結婚，兩人婚後育有1子，夫妻倆結婚近7年，感情依舊像新婚一般甜蜜，是演藝圈的恩愛夫妻檔，而應采兒今（2日）則放送福利，在微博曬比基尼照，霸氣說：「沒什麼... 就是想秀一下我的身材而已」，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

應采兒今曬出比基尼照，辣秀前凸後翹好身材，應采兒擁逆天長腿、纖細蠻腰以及零贅肉好身材，其中，應采兒也曬出沙灘跳躍照，也讓她雀躍說：「pose跳3次就成功、簡直就是專業模特兒」，儘管應采兒提到「我承認圖有修過啦」，不過她大秀健康美與魔鬼曲線，根本看不出已是一個孩子的媽。

(中時電子報)