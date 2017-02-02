游泳》沒有全家福照 傅園慧：真的好心酸啊！
2016年里約奧運因為一句「洪荒之力」而爆紅的中國大陸游泳女將傅園慧，日前受邀參加春晚，並且在接受央視訪問時表示，從小就離家訓練，導致至今連一張全家福照都沒有，真的好心酸啊！
傅園慧表示，「雖然我恨戀家，但長年不在家中，加上家人似乎不喜歡拍照，所以家中沒有全家福照片。」
在外地會不會想家呢？傅園慧說，「不會，因為愈想會愈煩，然後就靜不下心來練習，只有意志堅定才能勇往直前。」
是否想念家鄉味食物？傅園慧表示，「當然囉！我特喜歡堅果、松子以及山核桃，但不會剝殼，所以母親會親手剝開裝在罐子給我帶到訓練基地吃。」
家中的菜都是誰做的？傅園慧笑說，爸爸做的，而且他做的麵條特好吃。
(中時電子報)
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