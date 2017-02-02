新春團拜 林佳龍：今年市政首重交通建設推動

台中市政府今天舉行新春聯合團拜！市長林佳龍強調，新的1年交通建設將是市政推動重點，營造台中邁向宜居城市、盛會城市。（陳世宗攝）

台中市政府今天舉行新春聯合團拜！市長林佳龍指出，新的1年交通建設將是市政推動重點，包括捷運綠線電聯車將抵達台中、捷運藍線計畫審查通過、大台中山手線下環編列預算並爭取全線一次核定等，海空雙港正持續發展；他將與市府同仁持續努力，營造市政更新、更好的氣象。

今天市府新春團拜，包括市長林佳龍、副市長林陵三、張光瑤、林依瑩、市府一級機關首長、市政顧問等；由合唱團及醒獅團熱鬧開場，典禮簡單隆重。林佳龍向參加的各界人士拜年，分享市政推動的成果！

林佳龍說，感謝過年期間堅守崗位、提供春節不打烊服務的同仁！過年期間也傳來好消息，台中首次入選全球百大旅遊城市，柳川整治的成果不但讓市民有感，春節期間更是熱門的景點之一；台中市建設陸續開花結果，改變可以看見，新的一年將持續努力，營造台中邁向宜居城市、盛會城市。

林佳龍感謝中央政府支持台中新的五項建設，可說是「五福臨門」！包括捷運藍線交通部審查通過、清泉崗機場升級為國際機場、大台中山手線下環核定且編列預算、台中獲行政院定位為智慧機械之都進行發展、明年將舉辦2018世界花博等。

林佳龍表示，花博是打造台中成為花園城市的契機，春節期間他陪同行政院長林全在台中祈福參拜時，獲知中央補助加碼14億元的好消息，加上前政府核定的30億元，中央將補助44億元；另外44億元則由地方政府支出，共88億元經費打造世界級花卉博覽會。

林佳龍指出，新年新希望將以交通建設為重點，希望在拼好治安後能夠讓交通徹底改善。捷運綠線電聯車將於本月5日進入台中港，象徵台中捷運時代的來臨；捷運藍線計畫審查通過、大台中山手線下環編列預算，希望推動全線一次核定，台中港也有三井集團投資國際購物中心。

林佳龍強調，新年前完成台中公園日月湖的清淤工程，中台灣燈會也將在台中公園舉辦，水上花燈有鳳凰等各種造型，歡迎大家來到經過清淤及周邊環境營造的這座百年地標，享受美麗環境及燈會。

(中時)