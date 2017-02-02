桃捷拒絕民眾自行組團試乘 雙方僵持30分

今桃園機場捷運開放團體試乘，A1台北車站有近30多位民眾想自組團試乘，與桃捷人員僵持半個多小時，桃捷人員不斷溝通，才逐漸散去。(張家豪攝)

今桃園機場捷運開放團體試乘，雖然是桃捷事先發出邀請函的團體才可試乘，包括中央及民意、縣市政府機關及交通運輸軌道同業為主，但從10點左右開始，仍陸續有民眾前往機捷A1台北車站想要試乘，最多時有近30人，桃捷人員說明，2月16日至3月1日才開放自由試乘，現階段為團體試乘，但民眾立即在現場自行組織團體，試圖再報名試乘，桃捷人員未因此放行，雙方僵持不下近半小時，桃捷人員不斷溝通，人潮才逐漸散去。

一名乘坐輪椅的陳先生表示，他平時就會往來捷運各站觀察無障礙設施，並在臉書行無礙群組分享，今聽聞機捷試乘，就想來嘗鮮，再在網上分享，沒想到撲了空。他表示，桃捷宣傳力道應加強，他只知道團體可試乘，卻不清楚可試乘團體原來另有要求。

一名從香港來的先生表示，他帶朋友來台灣玩，前天看到蔡英文總統風光試乘，今天也想來體驗，但到場經說明才知道需先經桃捷寄發邀請函。

對此，桃捷公司回應，會加強宣傳，也會在門口駐守服務人員，不斷溝通說明，望民眾體諒。桃捷目前採逐步放寬壓力測試，團體試乘每日約開放1萬至2萬人次，自由試乘會開放全線各車站自由進出，分別於7:40、9:40、11:40、13:40於各站發放號碼牌，民眾可排隊領取，每日限發2萬份，桃捷評估，屆時每日會有4萬人次進出。

(中時)