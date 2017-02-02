台中暗夜火警 8旬夫妻嗆傷送醫

台中市南區永和街民宅今天凌晨發生火警，消防人員在一樓房間救出嗆傷的82歲老翁。(翻攝照片)

台中市驚傳暗夜火警！南區永和街一處民宅，2日凌晨3點多傳出火警，消防人員獲報趕抵現場，在一樓孝親房救出82歲老翁，當時他因嗆傷、意識不清，就醫後發現老翁腹部還有穿刺傷，而老翁的81歲妻子雖自行逃出，也因嗆傷、不舒服就醫。

這起火警發生在3點47分，消防局指出，獲報後派出13部車、42名人力搶救，20分鐘內撲滅火勢，初步研判起火點應在一樓客廳、房間附近，救災人員並於房內找到已經意識不清的老翁，將他送醫，目前插管治療。

消防局表示，經清查火場，未發現其他傷者，但老翁的妻子在救災人員抵達前已經逃出，她表示因嗆傷、不舒服，也被送醫治療。而老翁送醫治療後，醫院發現他腹部有處穿刺傷，目前警消仍在了解火警發生原因與老翁腹部的穿刺傷是如何造成。

(中時)