台北動漫節開跑 5天展期上看40萬人次

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第五屆台北國際動漫節今天在台北南港展覽館開幕，上午開幕前就有上百名民眾在場外排隊等候入場，中華動漫出版同業協進會理事長黃信謙表示，他看好今年有40萬人次入場。

農曆大年初六，2017台北動漫節今天開幕，吸引不少還在放寒假的學生，一早就到南港展覽館外排隊等候入場，甚至有動漫迷一週前就來排隊，農曆過年都在排隊中度過。

今年台北動漫節共有450攤位、55家業者，黃信謙表示，今年的攤位比去年多1成，預估從今天起至6日，5天展期可望帶進40萬人潮，推估開展日可達8萬人次。

在場外排隊的動漫迷等不及進場搶購限量商品及福袋，大門一開，有的動漫迷小跑步入場，直接朝鎖定的出版社邁進。

在「木棉花」出版社拔得頭籌的16歲呂同學，一手就拎了4個每個要價新台幣800元的福袋，過年紅包錢花得毫不手軟。

「曼迪傳播」強打「阿松」、「精靈寶可夢」周邊商品，走進曼迪攤位，只見民眾一手就抱起兩個皮卡丘布偶，而一瓶35元的「寶可夢」氣泡水，也是這次被鎖定搶購的主要商品。

「尖端」出版社今天上午限量20組「樂園的寶藏」簽名組，開賣10秒完售；尖端工作人員在現場也Cosplay漫畫「哥布林殺手」角色「牧牛妹」，「哥布林殺手」作者、插畫家5日也將在動漫節舉辦全球首場簽名會。

中華動漫出版同業協進會也代表會員業者，捐贈10萬元復興基金給予熊本縣的代表「熊本熊」，以表達對2016年4月發生的熊本大地震關心。

3日、4日也將舉辦2017台北國際動漫論壇，將邀請「名偵探柯南」電視製作人諏訪道彥、渡邊哲也，熊本縣熊本品牌推銷課長柳田紀代子等，探討亞洲動漫產業政策扶植以及市場趨勢。1060202

(中央社)