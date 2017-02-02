浙江溫州4民宅倒塌 多人被埋

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中國大陸浙江省溫州市文成縣今天上午8時左右有4間民宅倒塌，多人被埋。當地警消人員正緊急搶救。

綜合澎湃新聞、新浪視頻等陸媒報導，倒塌的4間民宅為5層樓建築，倒塌原因和人員傷亡情況正在進一步調查當中。

報導引述文成縣消防部門有關人士表示，現場初步判斷有7、8人被困，具體數字還需進一步釐清。1060202

(中央社)