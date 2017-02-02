缺血啦！北部血液庫存量僅剩5.7天
缺血啦！過年期間，很多人都返家、外出玩耍，連帶讓捐血量直直落。據台北捐血中心最新統計，血液庫存量僅剩「偏低等級」的5.7天，當中以O型4.8天、A型5.6天最慘。台北捐血中心表示，這幾天不少人仍在放假，也不方便到公司行號、學校募血，預計周六將低到「急缺」的4日以下，盼民眾趕快挽袖捐血。
今天是開工第一天，但不少人靠著請假來「繼續放連假」。根據統計，6天春節連假，台北捐血中心共入庫2822袋血（每袋以250c.c.計）、供出4950袋，截至今日，庫存量僅剩5.7天；台北捐血中心企劃課課長陳絜先說，截止上午10時，已再供出1500袋，預估今日將供出3000袋，考慮到平時周五的供出量也高達2700多袋，「若捐血量持續未見起色，周六血液庫存量將低於4天」。
台灣血液基金會公關處處長黎蕾說，目前就各地捐血量來看，台北的庫存量最低，主因是北部大醫院多，使用血液的量也最大；陳絜先說，不少人還在放假，故不方便到各公司行號、學校募血，導致血液庫存量偏低，目前已透過臉書、Line和簡訊來呼籲大眾捐血，若狀況遲未改善，也會透過血液調控、從別處捐血中心緊急調血過來。
過年期間捐血量低、屬於相當正常的情形；但陳絜先表示，相較往年，今年過年捐血量「算高的」：以2月1日來看，西門的峨嵋號就募了190袋血，「雖不如一般假日的200~250袋，但高於一般平日的120袋」，Sogo百貨旁的忠孝號也募了100袋，高於一般平日的80袋，由於這兩處多為潮流、逛街勝地，也顯示年輕人的捐血意識抬頭。
(中時)
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