「長大後現實是殘酷」 女星將對女兒曝隱藏多年真相
台大獸醫美女Lydia蔡沐妍加入《女人我最大》固定班底打出名號，婚後曾為懷孕吃盡苦頭的她育有一女，昨天在臉書曬出女兒背影照時，竟語重心長表示「其實很捨不得你長大⋯因為現實多數令人失望」，更透露將對女兒驚曝一件驚人事實。
蔡沐妍在臉書道出對女兒的心裡話，她表示女兒未來會對這世界充滿疑惑，但是答案多數令人失望，有鑑於無法一輩子伴隨女兒身邊，因此將告訴女兒現實世界的殘酷，包括「世界上沒有聖誕老公公；努力不能保證成功；第一個男朋友八成不會是你的老公」，光是想到屆時女兒失望表情就萬般不捨，此外她更加碼爆料就抖出一件隱瞞多年的真相，那就是「每年說好要存起來的紅包其實早就被花掉了」，鋪了這麼久的梗重點其實只有最後一句，也讓網友直呼「內心戲演很久是媽媽的通病」。
(中時電子報)
關鍵字：蔡沐妍
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