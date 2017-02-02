新北市府新春團拜 朱立倫勉同仁以民為本

新北市長朱立倫今率團隊新春團拜，期勉市府同仁以民為本，共同努力完成市民所託付的任務。（張立勳攝）

新北市府團隊2日舉辦新春團拜，市長朱立倫期勉市府同仁「以民為本」，完成人民所托付的建設，市政工作是一點一滴累積而來，不一定會在自己任內完成，也非自己所能獨立完成，但只要大家肯努力，有一天完成後，看到所有的人民享受建設成果，這就是在「積善積福」。

朱立倫致詞時引用「人在公門好修行」這句話，指出市府團隊在金雞年的共同願望就是「積善積福」，有機緣為民服務就要把握時機，共同努力完成市民所託付的任務。

朱立倫說，所謂「積善積福」就是所有民眾需要的事情，所有人民期待的事情，同仁們都能努力地為民眾解決問題，改善市民的生活，也就是「以民為本」完成人民所付托所期待的建設，無論是三環三線等交通建設還是水利建設等工程，以及所有重要場館等公共設施都要達到一流的服務品質。

朱立倫表示，「積善積福」的另一層意義，就如過年時人人口中常說的「平安、健康、快樂」，這是市府團隊要努力實現的目標。

他說，平安要做到保障民眾的安全無虞，公共安全要讓民眾出入無憂；在社會福利方面要做到「幼有所養，老有所終」，讓男女老幼皆能安居樂業、快樂學習、健康生活；快樂則是透過觀光旅遊、文化休閒等，讓民眾生活得更快樂，同時深耕教育，培育人才，讓年輕人更有希望。

最後，朱立倫與同仁共勉，表示市政工作是一點一滴累積而來，不一定會在自己任內完成，也非自己所能獨立完成，但只要大家肯努力，有一天完成後，看到所有的人民享受著建設成果，這就是在「積善積福」。

(中時)