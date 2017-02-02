醉漢持刀攻擊警拒盤查 挾持友人逃逸被逮
中市今天凌晨發生一起醉漢持刀挾人拒警攔檢事件，32歲黃姓男子拒絕員警盤查竟持持刀企圖攻擊警察，並挾持同行張姓女子企圖逃逸，警方就地以鐵條將他制伏，依妨害公務即妨害自由等罪嫌將黃男送辦。
警方調查，黃姓、林姓男子與張姓女子昨天晚間與友人聚會喝酒，酒後，林男與張女一起離去，黃男疑心生醋意返家持西瓜刀，意圖報復。林男與張女離去後，一同前往精武路，兩人滿身酒氣在清晨3時許與人發生爭執，張女還踹壞民宅鐵捲門，案經民眾報案。
中市二分局育才派出所接獲報案，員警到場時，林男與張女已離開現場，警方不放棄仍在附近搜查，發現距離50公里處有1輛計程車停在路旁，相當可疑，趨前盤查， 3名乘客同坐車內就是黃男、林男與張女。
黃男下車時居然持西瓜刀拒檢，還揮刀企圖攻擊警方，持刀架在同行張女脖子上，挾人往巷內走企圖逃逸，女子受到驚嚇尖叫連連，一路緩行進巷內約百公尺，現場員警就地拿起長鐵條反制，喝令黃男放下武器，將黃男壓制在地，結束這場群酒醉男女鬧劇，依法送辦，所幸，過程中無人受傷。
(中時)
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