川普就職後 第一夫人梅蘭妮亞去哪兒
美國總統川普今天飛到德拉瓦州，向陣亡軍人家屬致意，陪同他的是女兒伊凡卡。美國媒體追問第一夫人梅蘭妮亞．川普的下落，據報她不打算搬去華府，她的發言人駁斥報導不實。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）最近一次公開露面的場合是1月21日總統就職日後，出席華盛頓國家大教堂的多重信仰祈禱會。隔天，正好是她和川普兩人結婚12週年紀念，梅蘭妮亞帶兒子拜倫（Barron）回紐約市。
梅蘭妮亞計畫讓拜倫在紐約讀完整個學年，她在這段期間將往返華府和紐約。不過，她12天來，都未出現在公開場合。
她的資深顧問沃爾科夫（Stephanie Winston Wolfkoff）今天證實，梅蘭妮亞會搬到華府。
CNN報導，白宮目前沒有全職第一夫人，所代表的傳統職務實質停擺。梅蘭妮亞辦公室今晚宣布由前總統小布希任內曾任職白宮的雷諾茲（Lindsay Reynolds）擔任她的幕僚長。
但是第一夫人仍未補齊大部分工作人員，包括公關主任和社交秘書。
白宮消息人士說，梅蘭妮亞自就職典禮週末便未在白宮出現。狗仔攝影1月30日晚在紐約市捕捉野生梅蘭妮亞和拜倫，梅蘭妮亞身穿米色外套，及一如往常的5吋高跟鞋。
白宮官員今天證實，梅蘭妮亞預計本週末前往佛羅里達州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）與川普相聚。
川普就職前表示，妻子梅蘭妮亞．川普會在小兒子學年結束後，「很快」一起到白宮團聚。（譯者：中央社羅苑韶）1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。