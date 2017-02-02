川普就職後 第一夫人梅蘭妮亞去哪兒

美國總統川普今天飛到德拉瓦州，向陣亡軍人家屬致意，陪同他的是女兒伊凡卡。美國媒體追問第一夫人梅蘭妮亞．川普的下落，據報她不打算搬去華府，她的發言人駁斥報導不實。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）最近一次公開露面的場合是1月21日總統就職日後，出席華盛頓國家大教堂的多重信仰祈禱會。隔天，正好是她和川普兩人結婚12週年紀念，梅蘭妮亞帶兒子拜倫（Barron）回紐約市。

梅蘭妮亞計畫讓拜倫在紐約讀完整個學年，她在這段期間將往返華府和紐約。不過，她12天來，都未出現在公開場合。

她的資深顧問沃爾科夫（Stephanie Winston Wolfkoff）今天證實，梅蘭妮亞會搬到華府。

CNN報導，白宮目前沒有全職第一夫人，所代表的傳統職務實質停擺。梅蘭妮亞辦公室今晚宣布由前總統小布希任內曾任職白宮的雷諾茲（Lindsay Reynolds）擔任她的幕僚長。

但是第一夫人仍未補齊大部分工作人員，包括公關主任和社交秘書。

白宮消息人士說，梅蘭妮亞自就職典禮週末便未在白宮出現。狗仔攝影1月30日晚在紐約市捕捉野生梅蘭妮亞和拜倫，梅蘭妮亞身穿米色外套，及一如往常的5吋高跟鞋。

白宮官員今天證實，梅蘭妮亞預計本週末前往佛羅里達州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）與川普相聚。

川普就職前表示，妻子梅蘭妮亞．川普會在小兒子學年結束後，「很快」一起到白宮團聚。（譯者：中央社羅苑韶）1060202

(中央社)