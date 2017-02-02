傳內閣微調 朝野立委各點名特定部會

媒體報導，立法院開議前內閣將進行改組。國民黨立委王育敏說，衛生福利部長林奏延理解長照運作情形，換人不一定能對內閣加分；民進黨立委王定宇則點名勞動部需改進。

媒體報導，在立法院開議前，內閣將進行局部改組，其中衛福部長會有異動，現任衛福部次長何啟功與前衛生署副署長陳時中是接任部長的熱門人選。

王育敏上午在立法院受訪時說，林奏延是醫療專業，在馬政府時期就理解長照運作情況，今天如果蔡政府要換人，表現要超越林奏延，才能越換越好，且林奏延在醫界有一定聲望，若不能換更好人選，對內閣是無法加分。

國民黨立委陳宜民表示，林奏延做得還不錯，內閣要微調也是回應民意，何啟功、陳時中都是不錯人選：但執政黨一直在試水溫，像宜蘭縣長林聰賢、衛福部次長呂寶靜都非醫界背景，衛福部應以醫護為中心。

國民黨立委曾銘宗則說，勞動部推一例一休造成很多爭議，部長人選「合適做更動」，國防部長馮世寬的一些言行跟作為，他也認為不適合當國防部長；國民黨立委賴士葆則說，要就大幅度調整，「調整1、2個我覺得感覺不如不調整」。

民進黨立委羅致政表示，傳言很多但都沒有具體聽到要換誰、不換誰，應該會有一些調整，人民希望有些微調可能性；王定宇說，有些部會對政策說明、推動上沒辦法讓民眾有感，甚至說明時好事講成壞事，要精進一點。

王定宇認為勞動部、財經部會以及有關新南向政策的部會，「新年皮要繃緊一點，把政策做出來」，讓台灣經濟、外交、國防讓民眾有感。1060202

(中央社)