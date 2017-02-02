法務部新春團拜 邱太三讚賞扯鍋蓋
法務部今天舉行新春團拜，明道國小及木柵國中組成的扯鈴隊，不止扯鈴，還扯鍋蓋表演，獲部長邱太三讚賞，邱太三說自己今年過年也有下廚，樂掀鍋蓋享美食。
邱太三致詞指出，政黨輪替後，人民對政府的要求會更高一點，公僕面臨更大的挑戰，司法國是會議是重頭戲，針對民主發展及人權維護是法務部人員責無旁貸的工作，很多議題也都在努力，包含檢察業務、偵查能量、科技鑑定、防逃追錢、廉政、防貪及矯正業務的提升，期許新的一年更精進。1060202
(中央社)
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