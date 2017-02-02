柯文哲：世大運衝刺期 盼議會多幫忙

台北市長柯文哲今天出席台北市議會新春團拜，除感謝議會去年在預算上大力幫忙外，今年將「摩拳擦掌」展開新的一年，特別是世大運將進入衝刺期，希望議會各方面給予幫忙。

今天大年初六，台北市議會上午舉行新春團拜，柯文哲表示，世大運是今年政策重點，策略是穩紮穩打，平實地將台灣最好的一面拿出來就好，去年某些法規還沒通過，整理後會在下個會期處理，新的一年祝大家身體健康、萬事如意，最重要是快樂過每一天。

議長吳碧珠說，期許今年達到「活力議會、飛揚台北」的目標。

台北燈節4日開幕，柯文哲表示，今年主燈比較新潮，是一個嘗試，至少給本土年輕藝術家一個表現機會，鼓勵年輕人，給他們一個表演舞台。至於好或不好，他也表示，「我也怕怕的。」1060202

(中央社)