8旬阿嬤勇闖國道 嚇壞用路人

家住中壢的83歲郭姓阿嬤，昨天深夜走上國道二號，路過車輛看得心驚膽跳。國道警方獲報後，立即將阿嬤帶回派出所，並連絡家人將她帶回。

警方昨晚接獲報案，在國道2號東向6.5公里大竹路段有行人，立即調派線上巡邏車前往查看，巡邏車於5分鐘內迅速抵達，發現有一名老阿嬤走在外側路肩，身旁車輛呼嘯而過相當危險。

時值深夜天氣嚴寒冷風直吹，老阿嬤僅穿著單薄衣物，員警立即下車上前關懷，並引導老阿嬤坐上警車。

員警研判，阿嬤應該是從大竹交流道上來，走了將近2公里，王姓員警詢問老阿嬤住家，老阿嬤只說住在信義國小附近，不記得家裡電話，口中念念有詞，表示身上沒帶錢，要走路回家。

王姓員警請老阿嬤上車，阿嬤說如果坐這個車回家，會被兒子罵她趴趴走，經過員警耐心安撫才坐上警車，先載回駐地休息，一下車老阿嬤就一直說身上沒錢，要回家拿錢給員警，很擔心會被兒子罵。

員警耐心的哄她，並提供飲水及麵包讓老阿嬤暖暖身體，再次耐心詢問後僅得知住在中壢區信義國小附近，員警將老阿嬤帶到附近普仁派出所訪查，恰巧阿嬤的兒子已經至派出所報案，立即通知其兒子前來。

家住中壢54年次的郭姓男子表示，母親年事已高，有些失智但身體還很硬朗，晚間還看到母親在家，發現她不見，心急如焚趕快到派出所報案，沒多久就接到警方通知，他再三感謝員警能即時抵達，讓老母親免於發生意外。1060202

(中央社)