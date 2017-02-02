前進新南向國家 大專客製化專班

政府搖旗推動「新南向運動」，大專校院紛紛前進東南亞，為當地打造「客製化」專班，包括外國學生產學合作、專業技術師資培訓、短期技術訓練等。

教育部指出，東協各國經濟正在起飛，需要大量專業人才，台灣的技職教育起步較早，受到各國肯定，配合新南向政策以人為核心，大舉到東南亞招生。

其中短期的密集技術訓練受到歡迎，台北護理健康大學便協助印尼、越南、柬埔寨、新加坡等國培訓助產師、護理師、長期照護師，目前已超過150位。

教育部指出，短期（最長3個月）的專班，不是學位班，因此可在境外開班，受到東南亞國家歡迎。另外也鼓勵技專校院開辦技術訓練短期（最長1年）非學位訓練班，鼓勵外籍生來台學習一技之長，返回母國後好找工作，也能提升薪資水準。

中華科技大學便協助新加坡理工學院培訓民航飛機維修人才，全程以英語授課，未來還打算拓展到泰國、菲律賓等國。教育部希望未來有更多大專校院加入，提升台灣技職教育的國際輸出能量。1060202

(中央社)