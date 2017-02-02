新春團拜 許宗力期勉司改議題全力以赴

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司法院今天上午舉行新春團拜，司法院長許宗力指出，未來的這一年，有司改國是會議、年金改革等議題，這是非常大的挑戰，他會全力以赴。

開工第一天，司法院舉行新春團拜；許宗力感謝過去一年，所有同仁致力於維護審判獨立公正等工作，也細數工作成果，包括增修法院組織法條文，明定地方法院與高等法院增設強制處分庭，以及廢除特偵組等。

許宗力表示，未來這一年，對司法院所有同仁來說是很大的挑戰，因為今年有司改國是會議，另外還有涉及到年金改革，這些是非常大的挑戰，他會全力以赴。1060202

(中央社)