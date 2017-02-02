演員朱相昱和車藝蓮3月結婚 純屬傳聞

南韓有媒體報導稱，「演員朱相昱和車藝蓮將於3月結婚」，對此，兩人所屬經紀公司都出面否認稱「不是事實，純屬傳聞。」

南韓「日刊體育」報導，朱相昱所屬經紀公司相關人士1日表示，「據我所知，朱相昱目前對婚姻還沒有具體規劃，兩家父母還沒有見過面，3月結婚的說法很荒謬。」

車藝蓮所屬經紀公司也表示，「兩人目前正在順利交往中，但結婚只是傳聞。」

報導指出，南韓某媒體1日引述娛樂圈相關人士的話報導稱，「朱相昱和車藝蓮將於3月結婚，男女雙方父母已經見過面，他們只把這一消息告訴了比較親近的人，悄悄地準備了婚禮。」

朱相昱與車藝蓮因去年拍攝MBC週一週二電視劇「華麗的誘惑」而相識，之後發展為戀人關係。兩人在去年3月份公開戀情之後同遊紐約，並上傳照片，十分甜蜜。1060202

(中央社)