台中市議會新春團拜府會致力為市政打拼

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台中市議會今天舉行新春團拜，議長林士昌（中）、市長林佳龍（右）府會致力為市政打拼！（陳世宗翻攝）

副議長張清照（左）於團拜現場發紅包給議會員工與來賓，祝大家「雞」運大開！（陳世宗翻攝）

陳世宗／台中報導

台中市議會今天舉行新春團拜！市議會議長林士昌、副議長張清照與市議員們，一起向各界拜年；市長林佳龍特率領市府團隊參加，期盼在新的一年，府會致力為市政打拼，府會更和諧共同為市民謀福，讓市民在金雞年中，都「雞」蓄滿滿。

議長林士昌、副議長張清照在致詞中說，今年是金雞年，金雞報喜，喜氣洋洋。過去議會與市府有合作也有競爭，大家都是為市政在打拼，希望在金雞年中，市府不要坐失良「雞」，一定要積極做好建設！

副議長張清照說，希望市民在金雞年中，獲得天賜良「雞」，「雞」運大開；不管環境如何改變，只要腳踏實地「今年一定會好過！」

(中時)