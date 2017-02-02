法務部團拜 邱太三：維護人權責無旁貸

法務部今早舉行新春團拜，法務部長邱太三致詞。(陳志賢攝)

法務部今早舉行新春團拜，法務部長邱太三說，因應今年將召開的司改國是會議，法務部召集了檢察界精英，希望提出司改建言，法務部對於國家法治、民主發展、人權維護工作責無旁貸。

邱太三強調，政黨輪替後，人民對政府的要求會更高，公僕面臨更大的挑戰，司改國是會議將是法務部的重頭戲，期許新的一年，無論檢察業務、偵查能量、科技鑑定、防逃追錢、廉政、防貪及矯正等業務能更提升精進。

法務部今天團拜，邀請明道國小及木柵國中的扯鈴隊表演，精彩表演讓邱太三讚賞不己，說這是他看扯鈴看得最仔細的一次，還說自己今年過年也有下廚，樂掀鍋蓋享美食。

法務部團拜上午11時在法務部大廳舉行，除邱太三外，另3名次長、檢察總長、台高檢檢察長、司法官學院院長、調查局長、廉政署長、行政執行署署長、矯正署長，台北、士林等地檢署檢察長與會。

(中時)