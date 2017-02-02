SBL》高雄戰事再起 歐布萊恩成X因子

改披富邦球衣上陣的歐布萊恩，一回來就遇上連3天出賽的窘境。(報系資料照)

歷經農曆新年休兵後，SBL將於3日在高雄巨蛋體育館重新開打，除了例行賽龍頭卡位戰與擺脫爐主追逐戰，在各隊僅剩8場例行賽的當前，重返SBL效力的上季冠軍賽MVP歐布萊恩，意外成為接下來戰局最重要的X因子。

歐布萊恩承諾能否實現

富邦勇士總教練顏行書去年底還在保證不可能找回遭台啤釋出的歐布萊恩，如今OB卻返台效力富邦，更做出自己會盡快調回狀態，且改善體能問題的承諾，甚至為了幫助他做到，富邦教練團幾乎整個農曆春節都沒放假陪他練球。

畢竟歐布萊恩馬上面臨最現實考驗，富邦本周在高雄連3天都有比賽，分別遭遇金酒、裕隆與璞園，這對OB來說，過往如同「天敵」的賽程安排，將成測試他承諾的最佳機會，畢竟2月6日就是洋將大限，富邦不能再後悔了。

達欣龍頭地位並非穩固

達欣本季雖在「印度姚明」布拉壓陣下，幾乎大部分時間都居龍頭地位，只是目前跟並列第2的富邦與裕隆之間，僅有2場勝差，戰局仍可能隨時產生變化，重點還是要看蘇翊傑、林宜輝兩名受傷主力恢復情況而定。

富邦的問題就不再多贅述，簡單來說，完全都看歐布萊恩怎麼表現，裕隆則看射手群能否回穩，才有機會把排名再往上升，至於排在第4的台啤，或許先鎖定季後賽首輪的1勝優勢(也就是第3或第4位置)，才算比較務實目標。

金酒爐主之戰略占上風

本季就連爐主之爭也有看頭，因為目前金酒與台銀同為5勝17敗、並列第6，可是金酒已有本季對戰3戰全勝優勢，這意味著就算最後兩隊戰績相同，金酒仍可驚險晉級，躲過連2年都跟季後賽無緣的悲慘命運。

雙方當前氣勢上的差異，也將占有重要地位，金酒過年前爆冷痛宰璞園，除了結束先前5連敗，更中止跨季對戰23連敗，整體士氣相當高昂，反觀台銀仍陷9連敗窘境，打破困境？或繼續沉淪？就看「鳥總」許智超的功力了。

(中時電子報)