竊潮車藏草叢 賊嗆愛與警鬥智
專偷鑰匙忘記拔的「潮」車！農曆年前屏東地區有多部新車遭竊，東港分局東濱派出所近日在興漁街路段，發現該名湯姓竊賊又在尋找未拔鑰匙的機車，經周旋湯男坦承竊車代步後，還喜歡藏贓車，因讓員警找不到很有成就感，經他帶路才找回散佈在各地的4部失竊機車。
春節前屏東各區有不少車主報案，指機車失竊，且共通點為鑰匙忘記拔，東濱派出所所長郭瑾樺啟動專責小組，調閱附近路口監視器，還排員警至失竊熱點定點守望，日前員警巡邏到興漁街路段時，發現1名男子在同條路上徘徊數次，趕緊上前盤查。
警方在該名51歲湯男身上發現多把不同廠牌的機車鑰匙，湯男坦承其中4把是竊取民眾停在路邊鑰匙忘記拔的機車，並配合警方前往4個藏車地點牽車。
警方指出，在同年紀中算擁有高學歷的湯男，畢業於中原大學建築系，卻因故積蓄所剩無幾，他與員警談話間還說著一口流利英語，且與一般機車竊嫌不同，他竊車代步後，不將機車隨意棄置在路旁，反而在林邊、東港等偏僻草叢藏車，且牢記每部車輛藏置處。
「把贓車藏起來不被警方找到，很有成就感。」湯男自稱，自己喝過酒後，就會手癢想偷車，並和警察鬥智，從中獲得生活中得不到的成就感，且僅偷VJR、CUXI等潮車，加速快警方才追不到他。讓警方不禁搖頭，並於年節期間通知車主領回，也提醒民眾機車鑰匙記得拔。
(中時)
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