新南向 教育部2億元補助技專校院開客製化專班

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配合政府「新南向」政策，教育部今年編列2億多元經費，將補助國內技專校院設置「技職客製化專班」，預計招收東協及南亞國家學生2000人，其中包括來台讀學位1600人及接受技術訓練400人。

教育部補助國內技專校院開設「技職客製化專班」，包含產學合作專班（學位班）、專業技術師資班（最長3個月）及外籍學生來台技術訓練短期班（最長1年）等3種類型。

教育部技職司科長謝麗君表示，今年「技職客製化專班」計畫，技專校院可在3月初提出申請，預計4月初就會公布審查結果，非學位的專業技術師資班及外籍學生來台技術訓練短期班可開始招生，預計各招200人，隨時可開課；至於產學合作專班，預計招1600人，8月新學期開始上課。

教育部表示，產學合作專班以五年制、二年制及四年制學士或副學士外籍學生學位班為招生目標，課程規畫包含該領域之技能培訓和企業實習，使學生畢業回國後有助於投入職場。

教育部舉例，吳鳳科大學與遠東機械合作，自102年起開設「印度外國學生專班」招收印度籍學生，到目前已有33個學生畢業及54個學生正在就學。

吳鳳科大國際暨兩岸事務中心主任林志達表示，印度學生來讀這個專班，享有學費及生活費的支助，從大二起要去合作企業實習，企業也會進行考核，如果一切順利，4年畢業後，可到合作企業至少工作3年。

至於專業技術師資班，則是以短期密集訓練方式，培養新南向國家所需之中、高層技術人才，此非學位班可於境內、境外開班。教育部舉例，國立台北護理健康大學就為印尼、新加坡、越南、柬埔寨培訓醫護相關人員，包括執業助產師、護理師及長期照護師等。

在外籍學生來台技術訓練短期班方面，教育部舉例，中華科大協助新加坡理工學院培訓民航飛機維修人才，每梯次授課6周，全程以英語授課，至今以培訓超過248位學生。

(中時)