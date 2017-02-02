團拜時再被提入閣　林聰賢笑而未答

立委陳歐珀(左1)今於宜蘭縣府新春團拜致詞時再次提及「縣長入閣，指日可待」，縣長林聰賢(右2)尷尬地笑而未答。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府今(2日)新春團拜，立委陳歐珀也前來參與團拜，致詞時提及「縣長入閣，指日可待」，林聰賢在台上尷尬地笑了笑，事後面對外界好奇，也笑而未答。

林聰賢上午率縣府各局處首長進行新春團拜，他談到，縣府團隊已就位，如今要呼應縣民期待「春燕何時到？」，由於新政府要擴大公共建設，宜蘭首要期盼的就是交通建設，包括宜蘭鐵路高架化、北宜直線鐵路、基福公路延伸都能列入擴大內需計畫，另外，宜蘭治水計畫已有一定基礎，剩餘部分也希望盡快到位，免於水害。

林聰賢說，觀光業發展與景氣的循環部分，今年綠色博覽將更加精彩、帶動更多人潮。他也期盼縣府團隊經過春節沉澱，回應縣民諸多期待「能有更多好的結果」，也宣布從這個月開始，每個月都有好消息告訴大家，因為目前無論是中央或地方的機關、民代都已到位，政府沒有理由推卸責任。

由於立委陳歐珀在團拜致詞時，談到當初縣長的左右手如今都已擔任立法委員與縣議會議長，脫口提及「縣長入閣，指日可待」，對照林聰賢每月一個好消息的說法，引發外界好奇遐想「縣長個人的好消息呢？」，對此，林聰賢依然笑而未答。

(中時)