鄭明典：北極平流層暖變

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氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張北極圈上空約23公里高空的平均溫度變化曲線(黑色曲線)圖，並表示近期發生平流層暖變。

鄭明典說，北極圈上空約23公里高空的平均溫度變化曲線(黑色曲線)圖中的灰色波狀曲線是氣候平均值，高溫發生在夏季，低溫在冬季。

在這個冬季初期，北極圈上空氣溫高於氣候值，表示高空極地渦旋(極渦)偏弱；在去年12月中之後，高空氣溫轉為高於氣候平均值，表示高空極渦偏強。

鄭明典指出，在最近的1星期，高空氣溫快速變暖，這種極區上空快速變暖的現象就是極區「平流層暖變」。

平流層暖變常常會往下影響，有可能激發「負北極振盪」，造成極區冷空氣外流到中低緯度地區。1060202

(中央社)