傳Uber將遭勒令停業 交部：視是否達條件
媒體報導Uber派遣自用車載客違法，公路總局今天將勒令Uber停業。交通部長賀陳旦今天表示，要看過去的違規事實是否已達到勒令停業條件，公路總局正在資料整理。
媒體報導，Uber重罰條款在今年1月6日上路後，已遭取締超過48次，罰鍰預估超過新台幣11億元以上。Uber雖緊急與計程車談合作，將推UberTAXI服務，但Uber派遣自用車載客仍違法，公路總局今天將開出首張裁處書罰單，並勒令Uber歇業。
賀陳旦上午出席行政院院會後記者會，他表示，是否要勒令Uber停業，要看過去違規事實是否已達到勒令停業條件，公路總局正在整理資料，了解執法情形再做下一步。他並呼籲Uber能落地，納稅、納管、納保險，好好服務乘客。1060202
(中央社)
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