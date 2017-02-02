中市府新春團拜 林佳龍：首重交通建設
台中市政府今天舉辦新春聯合團拜，市長林佳龍表示，新的一年交通建設將是市政推動重點，包括捷運綠線電聯車將抵達台中、捷運藍線計畫審查通過等。
今天是春節年假結束後第一天上班，台中市政府上午舉行新春聯合團拜，林佳龍與副市長林陵三、張光瑤、林依瑩、台中市議員邱素貞、鄭功進、劉士州、市議會秘書長張世禎及多位市政顧問都出席新春團拜。
林佳龍除祝福大家心想事成、成果豐碩外，也希望各行業生機蓬勃、台灣社會國泰民安，並強調，新的一年交通建設將是市政推動重點，包括捷運綠線電聯車將抵達台中、捷運藍線計畫審查通過、大台中山手線下環編列預算並爭取全線一次核定等。
林佳龍同時感謝中央政府支持台中新的5項建設，可說是「五福臨門」，他說，其中花博是打造台中成為花園城市的契機，春節期間他陪同行政院長林全在台中祈福參拜時，獲知中央補助加碼14億元的好消息，加上前政府核定的30億元，中央將補助44億元，另外44億元則由地方政府支出，共88億元經費打造世界級花卉博覽會。
出席新春團拜的台中市警察之友會理事長林戊坤表示，台中市連續兩年春安績效都拿到第1名，今年如果再拿到第1名，警友會將頒發加菜金100萬元。
此外，林佳龍說，今年新年前完成了台中公園日月湖的清淤工程，中台灣燈會也將在台中公園舉辦，水上花燈有鳳凰等各種造型，歡迎大家前來經過清淤及周邊環境營造的這座百年地標，享受美麗環境及燈會。1060202
(中央社)
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