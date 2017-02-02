盼工會體諒 交通部支持台鐵循法規溝通

台鐵產業工會春節期間發起國定假日依法休假不加班行動，台鐵擬懲處。對此，交通部長賀陳旦今天說，台鐵性質特殊，希望大家彼此體諒，他支持台鐵循法規溝通處理。

台鐵產業工會因不滿長期過勞及勞工權益遭漠視，自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動，年初一與初二各有200多人未到勤，台鐵擬加以懲處。

對此，賀陳旦上午出席行政院院會後記者會，他說，台鐵性質比較特殊，有相關法規規定工作作息跟請假程序，這些限制在招考時都有對每個員工完整說明，希望大家彼此體諒，把疏運該有的角色跟權益取得平衡，他支持台鐵循法規溝通處理。1060202

(中央社)