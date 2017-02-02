機捷試營運 有人新鮮有人不舒服
機場捷運今天起進行為期1個月的試營運，大部分乘客都感到新鮮，沿途不斷拿起手機拍照，發掘從未有過的視覺景觀，但也有人認為部分路段太過蜿蜒，急剎急停，感覺不舒服。
桃園市長鄭文燦上午7時45分抵達A21中壢環北站，同時與桃園市議會議長邱奕勝、160多位地方民代與鄉親，共同搭乘首班從中壢發出的機捷列車，也開啟機捷試營運的歷史時刻。
160多位民眾大多屬於中壢各社區發展協會或鄰里民眾，大家一大早就提前聚集在A21站，自行拍照，留下歷史紀錄；列車啟動後，車上驚嘆聲連連，不斷「指指點點」，大喊「那是我家」、「那是棒球場」，大家找尋從未有過的視覺景觀。
不少民眾表示，機捷是桃園的驕傲，能搭乘的確很開心，「也希望多宣傳，不要讓機捷虧太多」，但也有部分民眾反應，從A21站到A13站的部分路段蜿蜒、有些顛簸，「彎來彎去、急剎急停，感覺很不舒服」。1060202
(中央社)
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