台中文心路路平孔蓋完成下地 首次成功納入寬頻網路

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台中市文心路路平孔蓋完成下地，並首次成功納入寬頻網路！（陳世宗翻攝）

台中市政府建設局配合台中捷運綠線場站施工期程，分段推動文心路路平工程。第一階段孔蓋下地作業已於農曆春節前完工，並改變以往因寬頻孔蓋頸深不足，無法下地之情況；首次成功將270座寬頻孔蓋下地，未來可望推廣至全市，讓道路更平坦舒適。

台中捷運綠線沿線主要經過松竹路、北屯路、文心路、文心南路及建國路，其中文心路及文心南路以「環狀」連接台中市各大幹道，提供用路人便捷運輸路網，為市區最重要的南北向交通動脈，因每日大量車潮進出，導致路面損壞，加上管線單位挖掘造成路面下陷，影響用路人行車安全；市府對此規劃文心路路平工程。

建設局指出，文心路路平工程須與北屯捷運機廠區段徵收、長春自辦重劃、13期市地重劃等工程整合，市府也計畫將文心路人行道拓寬為5公尺，同時融合無障斜坡道、人行、自行車共用車道等多元介面，工程複雜程度前所未見。

因捷運綠線尚在施工中，無法全面施作路平，建設局規劃以分段方式推動文心路路平工程。第一階段先行辦理孔蓋下作業，捷運沿線孔蓋共3163座，扣除瓦斯、自來水、雨汙水等必要留設1879座，可下地孔蓋為1384座，經與管線單位協調，可下地之孔蓋已於農曆春節前全數下地，下地率約67%。

建設局長黃玉霖說，這次孔蓋下地不同以往，主要在改善台中市寬頻孔蓋頸深不足情況。過去因可能影響結構體，均不建議將寬頻下地；而這次為達孔蓋減量目標，建設局除編列充足經費規劃設計厚2.5cm的鋼版，鋪設於切除的孔蓋上方，並要求回填瀝青混凝土時應分段夯壓，使鋼版與瀝青混凝土間隙密合，減少裂縫的產生，成功將270座寬頻孔蓋下地。

建設局希望未來將此成功經驗推廣至全市，讓各區道路都更加平坦舒適。

(中時)