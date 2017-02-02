新埔花燈迎天穿5000個創造奇雞元宵小提燈免費兌換
新竹縣今年的元宵燈會將於11日登場，今年結合新埔花燈慶元宵暨迎天穿活動，當天除了有盛況空前的踩街活動及靜態花燈展示外，主辦單位更將提供5000分「創造奇雞元宵小提燈」讓民眾免費兌換，讓大小朋友開心慶元宵。
縣長邱鏡淳表示，「北天燈、南蜂炮」，「會移動的花燈在新埔」的盛名今年將再次揚起，今年的花燈迎天穿踩街活動，目前踩街團隊已有28隊報名，人數高達1500多人，12日的花燈展示有「12生肖」大燈、「福建連城游大龍」精采上陣。
文化局長蔡榮光指出，新埔迎天穿活動是以趣味方式呈現，不但已成為國內知名的觀光祭典，加上新埔還有3街6巷9宗祠等古蹟，這些地方特有的民俗和古蹟，已擴大提升為新埔鎮發展休閒觀光的文化盛事。
另，為了迎接雞年的到來，新竹縣今年的小提燈，也特別結合新竹縣鳥「五色鳥」與「客家花布」等設計元素，造型特別、活潑、可愛，受到大、小朋友喜愛，縣府並準備了5000分小提燈，供民眾免費兌換。
兌換時間是11日及12日下午5點至9點，地點在新埔鎮田新路旁藝文廣場，民眾只要持2017年1─2月統一發票3張（含無實體電子發票），即可兌換小提燈1個，每人每次至多兌換5個為限。
另，民眾若完成下列3個活動任1項，並出示智慧行動裝置，也可兌換小提燈1個。活動包括：1、加入Line「新竹縣官方帳號」好友。2、加入Facebook「新竹縣ing」臉書粉絲團。3、於Facebook「個人臉書」打卡並上傳在新埔燈會現場照片。
(中時)
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