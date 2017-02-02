洪曉蕾離婚半年認戀 50歲新歡是「大仁哥」
名模洪曉蕾與王世均因婚姻過程中風風雨雨不斷，因而被封為「驚世夫妻」，兩人於去年7月簽字離婚，終結10年婚姻，女方更烙話這戲碼「已下檔不重播」，切得乾淨，而就在農曆年前，洪曉蕾被爆身旁有新對象，是個50歲的斯文男子，今一早她出席公司新春團拜，認了戀愛ing。
「驚世夫妻」下檔不過半年多，女主角洪曉蕾已經積極展開新生活，日前被爆身旁友人陪，據《蘋果日報》報導，今天早上凱渥舉辦開工團拜，陳庭妮、林又立、鄭家榆、路嘉欣等都一身紅出席，其中包含了41歲的洪曉蕾，穿著銀色長靴露出蜜大腿的她，被問到最近爆出的緋聞，竟大方認戀，透露對方大她5歲，是像「大仁哥」的存在，對她很好。
身材外貌保養極佳的洪曉蕾，恢復單身後多次傳出桃花旺旺，上個月她也坦言有新的追求者，2人過去就認識，但直到她離婚後，對方才展開求愛攻勢，也不在意她有2個孩子，如今洪曉蕾認戀大仁哥，但仍顧及孩子，表示雖然有新戀情，但目前重心仍是照顧2個孩子，感情事「順其自然」，對新戀情表現得相當低調而保護。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。