洪曉蕾離婚半年認戀 50歲新歡是「大仁哥」

洪曉蕾今認了50歲斯文男新歡，稱對方是「大仁哥」。(翻攝自洪曉蕾臉書)

「驚世夫妻」離婚半年多，洪曉蕾已有了新戀情。(中時資料照片)

名模洪曉蕾與王世均因婚姻過程中風風雨雨不斷，因而被封為「驚世夫妻」，兩人於去年7月簽字離婚，終結10年婚姻，女方更烙話這戲碼「已下檔不重播」，切得乾淨，而就在農曆年前，洪曉蕾被爆身旁有新對象，是個50歲的斯文男子，今一早她出席公司新春團拜，認了戀愛ing。

「驚世夫妻」下檔不過半年多，女主角洪曉蕾已經積極展開新生活，日前被爆身旁友人陪，據《蘋果日報》報導，今天早上凱渥舉辦開工團拜，陳庭妮、林又立、鄭家榆、路嘉欣等都一身紅出席，其中包含了41歲的洪曉蕾，穿著銀色長靴露出蜜大腿的她，被問到最近爆出的緋聞，竟大方認戀，透露對方大她5歲，是像「大仁哥」的存在，對她很好。

身材外貌保養極佳的洪曉蕾，恢復單身後多次傳出桃花旺旺，上個月她也坦言有新的追求者，2人過去就認識，但直到她離婚後，對方才展開求愛攻勢，也不在意她有2個孩子，如今洪曉蕾認戀大仁哥，但仍顧及孩子，表示雖然有新戀情，但目前重心仍是照顧2個孩子，感情事「順其自然」，對新戀情表現得相當低調而保護。

(中時電子報)