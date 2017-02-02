川普正妹女兒 出席陸駐美使館春節活動

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美國總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka）於2月1日（當地時間）帶著會講中文的女兒阿拉貝拉（Arabella）出席中國駐美大使館的春節活動。

根據中國日報微博張貼的相關訊息，1日晚間，中國駐美大使館舉辦「2017歡樂春節─中國文化之夜」活動，美國社會各界有500餘人出席。

中國日報微博張貼了中國駐美大使崔天凱與伊凡卡及她的女兒阿拉貝拉在活動上的照片。圖中阿拉貝拉穿了一身喜慶的紅色衣服。

伊凡卡是川普的長女，她的女兒、川普的外孫女阿拉貝拉會講中文，阿拉貝拉曾經身穿紅色旗袍，在一面「福」字春聯前背誦唐詩「憫農詩」、「詠鵝」。1060202

(中央社)