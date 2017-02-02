廣西兩車相撞 5人死亡

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廣西壯族自治區河池市金城江區河池鎮大盧村黎屯路段1日下午發生一輛越野車與一輛大客車相撞，越野車上5人當場死亡，事件正在調查中。

新華社報導，兩車相撞後均駛離車道衝向道路同一側，大客車內無被困人員。越野車內經初步判斷有3名人員被困，搶救過程中，又發現2名被困者，最終確定越野車內共有5名被困人員。

1日晚間7時，3名被困人員被救出，但均已無生命跡象，其餘2名被困人員則於晚間8時10分被救出，經醫護人員確診，也無生命跡象。1060202

(中央社)