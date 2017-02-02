台小說「送報伕」、「植有木瓜樹的小鎮」法文版首問世
由台法文化獎得主、法國國立東方語言文化學院教授何碧玉與波爾多蒙田大學教授安必諾（Angel Pino）耗時近3年所選編的《臺灣現代短篇小說精選》，日前在法國正式出版，其中包括賴和〈一桿稱仔〉、楊逵〈送報伕〉、龍瑛宗〈植有木瓜樹的小鎮〉等經典小說都在其中。
《臺灣現代短篇小說精選》預計出版四冊，是法國第一套具體展現二十世紀台灣文學發展脈絡與各階段不同的面貌的選集，精選台灣自日治時期至二十世紀末具代表性的短篇小說。目前出版 的第一、二冊分別以龍瑛宗與鄭清文的小說命名為《Le petit bourg aux papayers》（即「植有木瓜樹的小鎮」）和《Le cheval à trois jambes》（即「三腳馬」）。
四冊選集預計選錄三十二位作家，已出版的一、二冊包括賴和、楊逵、張文環、龍瑛宗、巫永福、呂赫若、王昶雄、鍾理和、林海音、陳千武、鄭清文、白先勇、郭松棻、王文興、王禎和；第三、四冊預計收錄黃春明、張系國、李永平、洪醒夫、袁瓊瓊、李昂、宋澤萊、舞鶴、王定國、平路、蘇偉貞、朱天文、朱天心、張大春、霍斯陸曼伐伐、駱以軍、紀大偉等作家的作品。
參與本選集翻譯工作的旅法作家周丹穎表示，台灣文學在法國的讀者仍屬小眾，而在法國大學漢學系的當代文學課程中，也甚少提及同時代的台灣作家。她相信好譯本的問世，會是台灣文學作品遇見他方讀者的第一步。
《臺灣現代短篇小說精選》新書發表活動預計於2月12日假駐法國代表處演藝廳展開，將放映「他們在島嶼寫作」系列中作家林海音和王文興的兩部紀錄片《兩地》及《尋找背海的人》；何碧玉與安必諾也將於2月18日在巴黎鳳凰書店為法語讀者介紹兩本新上市的選集。
此外，3月7日至9日，政治大學台灣文學研究教授陳芳明與范銘如，也將受邀至法國國立東方語言文化學院及波爾多蒙田大學演講，講題分別為日治時期及1950～60年代的台灣文學。
(中時)
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