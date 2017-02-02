童仲彥傳求助精神科 柯文哲：我是外科

我要評比

台北市長柯文哲上午出席市議會新春團拜，對於媒體報導退出民進黨的議員童仲彥稱自己說要求助精神科醫師，柯文哲則回應「我是外科！」

柯文哲今天上午到台北市議會與各議員寒暄、拜年，媒體三度提問「台北市議會淪為桃花窟、很多紛紛擾擾，市長怎麼看？」等問題，柯文哲認為，每一天都會愈來愈好，但這問題很難回答。

至於媒體報導，童仲彥說要向萬芳醫院精神科主治醫師潘建志求助，柯文哲妙回，「我是外科！」

媒體報導指稱，童仲彥家暴新聞纏身，被爆對前妻陳曉卿、現任妻子李秀環施暴，大學時期甚至會抓女友的頭撞牆。對此，他也坦承自己需要專業諮詢與治療，會向潘建志求助。1060202

(中央社)