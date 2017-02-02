交通部勒令歇業 Uber：2月10日起暫停服務

違規營業，Uber宣布2月10日起暫停在台灣的服務，希望能重啓和政府的對話。（中時資料照／顏謙隆攝）

交通部最快今日將對Uber開出第一張處分書，路政司長林繼國表示，公路總局上午已開出11張處分書，總罰金2億3100萬元，並勒令歇業。Uber則在中午宣布，2月10日起暫停 在台灣的服務，希望能重啓和政府的對話。

交通部長賀陳旦說，政府並不是要消滅Uber，Uber想來台灣提供服務，應先了解台灣法令規定，政府在合法範圍內幫助業者提升服務水準，是消費者的福氣。

Uber聲明全文如下：

四年前 Uber 進入台灣市場至今，我們看到願意擁抱創新科技的合作駕駛和乘客的數目不斷增長而感到雀躍。期間，Uber 成功拓展服務至四個城市，合作駕駛針對大眾運輸系統所無法到達的都市外圍地區，提供了一個便捷且安全的交通選擇。截至目前為止，台灣民眾已經藉由 Uber 車輛分享平台獲得了1千5百萬趟的搭乘服務。

我們持續聽取台灣政府和民眾的意見，以期政府能為實現台灣車輛分享經濟找到路徑：

我們已經與財政部表達樂意遵從通過的跨境電商法案支付營業稅；

我們確立與在地權威保險公司合作為乘客提供安全保障；

我們多次分享國外成功制定車輛分享經濟法規案例，以及提出與計程車業者合作的努力；

我們承諾願意與在地計程車業者合作。

然而，政府日漸遠離擁抱創新和21世紀交通與運輸趨勢。Uber 合作駕駛辛勤工作，而且是普通市民，卻因為提供乘客安全的搭乘服務而面臨前所未有的重罰。我們也理解交通部需要執行新法規的壓力。

在此困境之下，我們相信需要重新思考另一路徑。因此，我們在此宣布將於下週五，2月10日起暫停 Uber 在台灣的車輛分享媒合平台服務，希冀能重啓和政府的對話，在蔡總統領導之下，讓創新交通與運輸科技在台灣得以發展並且茁壯。

這是很艱難的決定，我們也瞭解這對合作駕駛和乘客的衝擊。在此對他們一直以來的支持表達衷心感謝。希望在可見的未來，再度以創新科技服務他們，服務台灣。

Uber 台灣團隊

(中時)