府院下達年金草案3月最快送立院 伍錦霖：那是總統府的希望

考試院今天舉行春節團拜，請川劇變臉助興。(曾薏蘋攝)

年金改革列車啟動，考試院今天舉行春節團拜，考試院長伍錦霖致詞時提到年金改革議題， 媒體詢問，政務委員林萬億希望草案3月送立法院，考試院是否能做到？他說，「那是總統府的希望。」至於草案內容，伍錦霖強調，「合理、適切、可行，不要太超過。」

伍錦霖致詞時強調，考試院將在第二階段中秉持超然獨立的合議制精神，集思廣益、凝聚智慧做出最適切合理可行的方案。他會後表示，「有必要我跟他（全國公務人員協會理事李來希）當面交換意見。」

考試院今天新春團拜，今年由考試院院本部主辦，考試院長伍錦霖更用自己特支費請來川劇變臉、呼拉圈特技及跳加官，似乎想一掃過年前全院被年金改革議題搞得「烏雲罩頂」的陰霾，財神爺發糖果時，還有考試委員、官員彼此互虧，「你要多拿一點，你今年要處理退撫基金....」、「你也要，因為你要負責年金改革....」

伍錦霖致詞時表表示，「金改革非做不可，考試院責無旁貸」，總統府主導的第一階段國是會議已經結束，會議是諮詢性質會議，沒有決議、沒有共識，根據這些資料，考試院將在第二階段中秉持超然獨立的合議制精神，集思廣益凝聚智慧做出最適切合理可行的方案，而目前銓敘部的草案還在研擬階段，也還沒有時間表。

伍錦霖會後受訪時說，考試院第一階段是由銓敘部會聽取機關團體，還有學者專家，包括考試委員的意見，會提出一個法律草案，報到院來，經過院會審查會，最後院會通過，那是考試院的決策，現在一切都還在研議階段。今天院會銓敘部長周弘憲今天也在院會中報告，草案會參採所有的意見，他也要求， 考試院會秉持超然合議制的精神，超然於政黨及行政權之外，考試院會是最高的決策會議，剛剛也請考試委員都能集思廣益，凝聚智慧，做出最適切合理可行的方案。到立法院，考試院會做政策辯護，但最後還是要尊重立法院。

媒體追如何做到獨立超然讓公務員安心？他說，考試院獨立行政權之外，五院有合作及縱橫關係，考試院院會是最高決策會議。總統府主導部分已經告一段落。

媒體詢問，政務委員林萬億希望草案3月送立法院，考試院是否能做到？他說，「那是總統府的希望。」至於那是總統府的希望，考試院會不會盡量達成？伍錦霖表示，也不是說考試院會盡量達成，考試院獨立於行政權之外，

他強調，考試院的流程就是三個階段，就是看銓敘部什麼時候把草案送過來，第一階段是銓敘部要整合所有意見，當然也不要草率，也不要拖時間，要看部整合的意見怎麼樣，對外也會辦座談會或是找外面團體聽取相關意見。

會找李來希談嗎？伍錦霖表示，「會找部會來跟他談，必要時我跟他當面交換意見。」

(中時)