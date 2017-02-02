年金改革非做不可 伍錦霖願與李來希溝通

考試院長伍錦霖今天表示，年金改革非做不可，接下來銓敘部會收集各方意見後提出草案，再送考試院會通過，現在內容都還沒定案，若有必要他可以和年改團體代表李來希交換意見。

考試院今天舉行新春團拜，伍錦霖致詞時表示，年金改革是長期累積下來的，「不管用什麼名詞，有的人說這是共業，這是非做不可的國家大計，基於政府一體，考試院責無旁貸。」

對於日前落幕的年金改革國是會議，伍錦霖說，國是會議是諮詢性質會議，沒有決議、沒有共識，根據這些資料，考試院會秉持超然獨立、合議制、院會是最高決策的原則，希望大家集思廣益，做出最適切合理可行方案。

伍錦霖會後受訪表示，國是會議已經結束了，接下來考試院的部分，第一階段，銓敘部會綜合各機關團體學者專家包括考試委員的意見，研擬出一個法律草案，報到院會，院會經過審查，最後通過才是考試院的決策，現在一切都還沒有決定，還在研議階段。

伍錦霖說，第三階段就送請立法院審議，當然考試院會在立法院為政策辯護，最後尊重立法院審議結果。

伍錦霖說，今天早上銓敘部長周弘憲也在院會中報告，會參採所有的意見，考試院不能參與政黨活動，不受政黨規範，獨立於行政權之外，五院有合作制衡關係，考試院是超然獨立的。

至於政務委員林萬億日前表示希望最快3月底相關草案都能送立法院，伍錦霖說「那是總統府的希望」，考試院超然政黨、獨立行政權之外，第一階段銓敘部什麼時候送出草案現在也不知道，不過不能草率、不要拖時間，內容不要太超過，但統統沒有改革效果那也等於沒有改。

伍錦霖說，銓敘部接下來會辦座談會，並找相關機關團體來談，考試院會負起責任；媒體詢問會不會找全國公務人員協會理事長李來希談？伍錦霖說，會先由銓敘部找他談，「有必要我跟他交換意見都沒關係」。1060202

(中央社)