國會新春團拜 改走輕鬆音樂風

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立法院今天舉行新春團拜，有別於過去傳統，今年找來專業的音樂團隊，以輕鬆的音樂會方式，讓朝野立委與職員工互道新年快樂。

過去的立法院新春團拜，大多走舞龍舞獅等傳統做法，立法院今年新春團拜改走音樂風，立法院找來音樂團體，用管弦樂、演唱等方式，讓大家能夠在輕鬆的氣氛下互道恭喜。

朝野立委包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團書記長王育敏等人，也都一起參與這場音樂會。

立法院長蘇嘉全表示，過去新春團拜都是鞠躬兩下就結束，但這次立法院特別把拜年更喜氣一點，請來北藝大團隊表演，相信絕對非常精彩。

立法院秘書長林志嘉說，邀請大家一起來，讓大家感覺春的氣息，可以一開始就感覺到立法院很和諧。

立法院新春團拜音樂會今天邀請的是國立台北藝術大學「學士後跨藝合創音樂學士學位學程」音樂團隊（Interdisciplinary Multimedia Performing Arts Collaborative Technology，IMPACT），從古典音樂到流行音樂，一首曲子接著一首曲子，為新國會帶來輕鬆的報到日與新春團拜。1060202

(中央社)