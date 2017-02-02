Uber：2月10日起暫停台灣服務

我要評比

Uber今天上午發布新聞表示，10日起暫停台灣車輛分享服務。

交通部對Uber最高新台幣2500萬元重罰條款1月6日已上路，累積罰款預估超過新台幣11億元，預計今天開出首張裁罰單，並將勒令停業。

Uber也在上午發布新聞，宣布10日暫停在台灣的車輛分享媒合平台服務。1060202

(中央社)