綠委提公民參與紙鈔設計 藍委批意識形態
民進黨立委擬修法，讓國幣設計納入公民參與機制。國民黨立委許毓仁今天說，沒事找事做，又是意識形態作祟；民進黨立委王定宇則認為，是不是當務之急可以溝通，但是好的方向。
民主進步黨籍立法委員高志鵬日前在社群網站臉書（Facebook）發文指出，現在鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜偶像甚至獨裁者，硬幣也是大頭；紙鈔設計過程，應經公民參與來凝聚社會共識。他將推動修改中央銀行法，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制。
許毓仁表示，沒事找事做，台灣還有更重要的事要做，包括金融科技、貨幣政策等，改新台幣又是意識形態的作祟，奉勸這些立委如果有心去想政策的話，要好好去想台灣經濟出了什麼問題。
國民黨立法院黨團書記長王育敏說，全民都希望政府拚經濟，不是拚政治，民進黨委員也要有這樣共識才好，新台幣要越拚越多，絕對不是介意新台幣是誰的人像在上面，希望從政人員能抓準方向。
民主進步黨籍立法委員羅致政說，每個委員有他自己關注議題，而拚經濟是大家共同目標，尊重每個委員提案。至於鈔票上要放什麼圖像，每個人都有不同意見，「不要放我肖像就好」。
王定宇則表示， 這件事每個人都有想法，是不是當務之急，大家也可以溝通，鈔票上的圖騰能開放討論，紙鈔本來固定時間就要更換，新鈔票應廣納民意，採取民主的、以台灣為主體的，這是好的方向。紙鈔上要放什麼，可以當全民票選活動，但沒有那麼急，要繼續努力讓百姓荷包的鈔票增加比較重要。1060202
(中央社)
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