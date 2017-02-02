英二戰三軍甜心女歌手 發專輯慶百歲
英國女歌星薇拉．琳恩下月將發行經典歌曲重新錄製版，慶祝她百歲生日，成為英國首次問鼎暢銷歌曲排行榜的百歲人瑞。
在二戰時期以「三軍甜心」聞名的薇拉．琳恩（Dame Verra Lynn）將在3月17日發行新專輯，也是她百歲生日前3天，新專輯中將收錄「後會有期」（We'll Meet Again）、「揚帆」（Sailing）等歌曲，增加管弦樂團的伴奏。
路透社和英國「衛報」（Guardian）報導，薇拉．琳恩在聲明中表示：「人們仍愛聽這麼多年以前的歌曲，重新體會當時的情感，頗令人自慚...畢竟我不過是盡作為歌手的本分。這對我來說如此美妙，能夠重溫我的歌曲以全新方式優美呈現。」
透過動人的歌聲，薇拉．琳恩成為當時正在和納粹奮戰的英軍和盟軍希望的象徵。薇拉．琳恩在1975年獲頒女爵士勳銜，以表彰她的貢獻。
2009年，高齡92歲的薇拉．琳恩以「後會有期：最好的薇拉琳恩」專輯（We'll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn），成為英國現有拿下唱片排行榜榜首的最年長藝人。
薇拉．琳恩也因此成為縱橫1940年代到21世紀流行排行榜，唯一還有出專輯的歌手。1060202
(中央社)
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