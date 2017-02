英二戰三軍甜心女歌手 發專輯慶百歲

英國女歌星薇拉.琳恩下月將發行經典歌曲重新錄製版,慶祝她百歲生日,成為英國首次問鼎暢銷歌曲排行榜的百歲人瑞。

在二戰時期以「三軍甜心」聞名的薇拉.琳恩(Dame Verra Lynn)將在3月17日發行新專輯,也是她百歲生日前3天,新專輯中將收錄「後會有期」(We'll Meet Again)、「揚帆」(Sailing)等歌曲,增加管弦樂團的伴奏。

路透社和英國「衛報」(Guardian)報導,薇拉.琳恩在聲明中表示:「人們仍愛聽這麼多年以前的歌曲,重新體會當時的情感,頗令人自慚...畢竟我不過是盡作為歌手的本分。這對我來說如此美妙,能夠重溫我的歌曲以全新方式優美呈現。」

透過動人的歌聲,薇拉.琳恩成為當時正在和納粹奮戰的英軍和盟軍希望的象徵。薇拉.琳恩在1975年獲頒女爵士勳銜,以表彰她的貢獻。

2009年,高齡92歲的薇拉.琳恩以「後會有期:最好的薇拉琳恩」專輯(We'll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn),成為英國現有拿下唱片排行榜榜首的最年長藝人。

薇拉.琳恩也因此成為縱橫1940年代到21世紀流行排行榜,唯一還有出專輯的歌手。1060202

(中央社)