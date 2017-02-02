農保賽並列第2 潘政琮季後賽排名急升

台灣高球好手潘政琮在農保公開賽並列第2，因此在攸關進軍季後賽的聯邦快遞盃季後賽積分榜中的排名也急速上升到第18名。

潘政琮上週在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）的農保公開賽（Farmers Insurance Open ）中，以並列第3的成績進到末輪賽事，最後一回合在打完9洞後更曾並列領先，可惜最後以3桿之差並列第2，與他生涯第1個PGA tour冠軍擦身而過。

雖無緣成為陳志忠1987年在洛杉磯公開賽奪冠後，下一個在PGA tour拿下冠軍的台灣選手，但潘政琮在聯邦快遞盃季後賽（The FedExCup Playoffs）積分榜上的位置仍因此大幅躍進。

根據PGA tour公布的資料顯示，在農保公開賽前，潘政琮在聯邦快遞盃季後賽積分榜上位居80名，但他靠著在農保公開賽拿下並列第2獲得的積分，在聯邦快遞盃季後賽積分榜的排名一下前進62個席次，來到第18名。

每位選手在PGA tour打的每場比賽除可賺取獎金，還可累積聯邦快遞盃季後賽的積分，積分區分為4個等級，一般比賽的冠軍可獲500分，大賽冠軍可獲600分，世界高爾夫球錦標賽（The World Golf Championships，簡稱WGC）冠軍可獲550分，和大賽或WGC賽事撞期的額外賽事冠軍可獲300分，當季積分在前125名的選手可擠進季後賽。

4場季後賽則分別是北方信託公開賽（THE NORTHERN TRUST opens）、德意志銀行錦標賽（Deutsche Bank Championship）、BMW錦標賽（BMW Championship）、巡迴賽錦標賽（the TOUR Championship）。

其中，在聯邦快遞盃季後賽積分榜前125名者可參加第1場季後賽，前100者可參加前兩場季後賽，前70名者可參加前3場季後賽，前30名者可參加全部的季後賽。1060202

(中央社)