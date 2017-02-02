北市任職半年菜鳥警 智逮毒犯
台北市警局大安分局臥龍街派出所員警王豐澤，任職僅半年時間，日前透過耐心和智慧，持搜索票成功逮到狡猾的吸毒犯，將他繩之以法。
王豐澤民國105年7月左右到職，雖然調派在派出所工作，但對偵查工作十分有熱誠，今年1月自願支援偵查隊，24日持台北地檢署搜索票，準備拘提一名吸毒40餘年的嫌犯。
他在前往嫌犯住處現場前，事先模擬演練各種情境及應對之策，埋伏多日，始終見不著人，他不放棄，先在1樓按對講機，由蔡嫌母親應聲，並表示蔡嫌早已不住在此即掛斷。
王豐澤繼續等待，終於有同棟大樓住戶進出，他表示身分後隻身上樓，由其他警員埋伏在旁、伺機支援，至3樓查探時，發現疑似蔡嫌之人，立即上前詢問：「請問是否知道師大路80巷地址？(蔡嫌住家地址)」，蔡嫌反問：「你要幹什麼」，他捕捉到蔡嫌答話瞬間神情有些許異樣，更加肯定其就是蔡嫌，表明身分上前盤查，並暗示其他警員上前支援，蔡嫌反應不及已遭拘提到案。
大安分局表示，王豐澤雖然剛到職，但拘提過程令有數十年偵查經驗的偵查隊員也佩服，讓人感覺到初生之犢不畏虎。1060202
(中央社)
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