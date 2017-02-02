機捷啟動給幾分 鄭文燦：85

機場捷運2日起進行為期1個月的試營運，桃園市長鄭文燦（右）首日搭乘後表示，可以感受機捷的平穩及舒適，給予85分的肯定，不過仍有部分缺失，包括動線、植栽、照明等需要改進。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年2月2日

機場捷運今天起進行為期1個月的試營運，桃園市長鄭文燦首日搭乘後表示，可以感受機捷的平穩及舒適，給予85分的肯定，不過仍有部分缺失，包括動線、植栽、照明等需要改進。

桃園市長鄭文燦上午7時45分抵達A21中壢環北站，同時與桃園市議會議長邱奕勝、160多位地方民代與鄉親，共同搭乘首班從中壢發出的機捷列車，也開啟機捷試營運的歷史時刻。

鄭文燦表示，機場捷運是一項難度相當高的國家建設，包括林口台地上下坡段、桃園機場地下施工作業，過程非常辛苦，林口台地的坡度更達4.9%，感謝交通部高鐵局及所有協力施作廠商的配合及努力，機場捷運歷經測試改善，通過穩定性測試、第三方驗證機構認證、初履勘等作業，這是多年的付出，特別感謝同仁親友在背後的支持。

他表示，機場捷運可讓桃園機場聯外交通更加方便，也連結桃園市、新北市、台北市三個直轄市生活圈，是國家建設的重要里程碑，代表台灣不斷向前進步。機場捷運從規劃、興建到完成等了20年，成功的背後包括交通部高鐵局、協力廠商、桃園捷運公司、桃園國際機場公司等單位的付出，桃捷公司會以兢兢業業的態度來營運，提供國人便捷的交通。

鄭文燦也說，今天搭乘可以感受機捷的平穩及舒適，給予85分的肯定，不過仍有部分缺失需要改進，包括部分車站出入動線需要改善，A1台北車站7個出口的植栽、照明、人行步道等，也都要在3月2日正式營運前完成，另外，高鐵局也會持續完善沿線隔音牆工程。

桃園捷運公司指出，已經提列後續機捷的升級改善方案，希望能盡快通過交通部及高鐵局的審查，以工程結餘款完成後續升級改善。

另外，在未來一個月機捷試營運中，預估前兩周團體試乘每日約1至2萬人次，後兩周自由試乘每日約4萬人次，預估1個月將有超過70萬人次搭乘。1060202

(中央社)