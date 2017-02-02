高鐵親友團試乘機捷：上下坡平穩
機捷今開放團體試乘，民眾試乘體驗如何呢？記者在A1台北車站街訪試乘完民眾，民眾大多表示試乘體驗非常舒適，但也有民眾說，行程走馬看花，較無法完整體驗。
一名9:30從台北車站出發的高鐵親友團成員表示，試乘體驗就如同台北捷運一樣平穩，原本預期爬坡跟下坡車行可能會不穩，但沒想到她起身走動體驗，也相當平穩。
但另一名成員說，由於出發行程是從台北車站出發，搭直達車到達機場二航廈，到達二航廈後，僅開放走地下街，並不開放到上一層的出境大廳，就直接換搭普通車回台北，沿途並未再多到其他站走動，行程有點走馬看花，所以頂多體驗行車是否平穩。
還有一名成員翁先生表示，坐機捷直達車，比站站停的普通車更舒適。
另一團前高鐵局局長朱旭親友團也被邀請，其中一名成員說，A1台北車站設計分三層設計，轉乘捷運、台鐵等資訊清楚，民眾可一目了然。
另一名成員說，她曾走過蘇黎世、上海虹橋機場的對外捷運動線，跟機捷相比，無論是桃園機場二航廈到機捷第二航廈A12站，還有台北車站A1站到台鐵及捷運等，相對動線短得多、出入更便利。
機捷今天起試營運1個月，採免費搭乘，今到15日為團體試乘，桃捷會發送邀請函，採行程管制；16日至3月1日開放民眾自由試乘，全線21站開放現場排隊，抽取每日限量2萬份試乘號碼牌，分別於7點40分、9點40分、11點40分及13點40分發放。3月2日通車，第一個月票價5折優惠。
(中時)
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