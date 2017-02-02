藝人澎恰恰到台南市鯤鯓龍山寺上香祈求《釧兒》音樂劇票房長紅

藝人澎恰恰（右一）到台南市鯤鯓龍山寺上香，與龍山寺主委吳志祥（右二）、立委陳亭妃（右三）相見歡。（洪榮志攝）

大年初六開工日，藝人澎恰恰專程前往棒球同好吳志祥擔任主委的台南市南區鯤鯓龍山寺上香祈福，祈求適逢壽辰的清水祖師爺，賜福原創故事出自他的《釧兒》音樂劇演出順利，票房長紅。

澎恰恰指出，他與吳志祥自從在長青棒球運動結緣後，成為惺惺相惜的好友，得知吳主委對清水祖師信仰虔誠，特地於祖師爺的壽辰南下上香祈福。

澎恰恰還說，這齣本土音樂劇《釧兒》對他是個挑戰，因為不會賺錢，純粹是付出的工作；他還自嘲是用廖添丁的精神、堅持接受這份挑戰。吳志祥也笑指澎哥是憨人才會做這不賺錢的音樂劇，但因澎哥很挺他，他當然也要回饋、情義相挺，已包下25日周六晚上在台南市立文化中心演出場次。該劇從24至26日將在台南演出3場次，歡迎民眾進場觀賞。

儘管已是開工上班日，龍山寺前的廟埕，仍排滿過七星平安橋及尋求消災解厄的大小信眾。台南市立委陳亭妃也到場分發小紅包給信眾，讓大家分享年節的喜氣。

(中時)