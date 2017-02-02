韓外長將與美國務卿通話 洽商韓美外長會談
韓國外交部長官尹炳世可能在今明兩天內與美國國務卿雷克斯·蒂勒森通電話，就韓美外長會談事宜交換意見。
韓聯社2日報導稱，韓國政府一名官員2日透露，因美參議院1日通過投票同意蒂勒森出任國務卿，外交部正積極推動韓美外長通話事宜。若韓美外長通電話，尹炳世將祝賀蒂勒森出任美國國務卿，並強調鞏固韓美兩國協防關係應對朝鮮挑釁的重要性，同時協商韓美外長會談日程安排。
報導稱，韓外交部表示將爭取尹炳世早日赴美與蒂勒森舉行外長會談，若條件不允許，可考慮尹炳世本月訪問德國出席多邊會議時與其舉行會談。
二十國集團（G20）外長會議將於本月16日至17日在德國波恩舉行，慕尼黑安全會議於17日至19日在德國慕尼黑舉行。尹炳世已確定出席兩場會議，蒂勒森也在與會對象之列。
(旺報)
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